Москва, 29 июля, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Потери ВСУ на четырёх направлениях — донецком, южнодонецком, краснолиманском и запорожском за сутки составили 425 военных, сообщил 29 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сообщил, что ВСУ пытались наступать в донецком, южнодонецком, краснолиманском направлениях. Суточные потери ВСУ на донецком направлении составили 120 военнослужащих, на краснолиманском — 170 и на южнодонецком и запорожском — 135.

На донецком направлении российские военные отраили пять атак ВСУ в районах городов Красногоровки и Авдеевки, посёлка Первомайское и села Белогоровка в ДНР. Они нанесли ВСУ поражение в районах сёл Весёлое, Богдановка, Клещеевка, посёлков Дылеевка и Новгородское в ДНР.

«Потери противника за сутки составили свыше 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б», — заявил Конашенков.

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