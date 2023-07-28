Москва, 28 июля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Ведущие бои на территории ДНР подразделения группировки «Юг» Вооружённых сил России сорвали ротацию ВСУ в районе Клещеевки, а также, отражая атаки противника, уничтожили на донецком направлении более 260 военнослужащих. Об этом сообщил 28 июля на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Уничтожено более 260 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20», — сообщил он.

Конашенков рассказал, что подразделения 7-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад 1-го и 2-го армейских корпусов умело организовали оборону, сочетая инженерные заграждения и систему ведения огня. Они за сутки отразили семь атак противника возле населённых пунктов Белогоровка, Зайцево, Первомайское и Водяное. Российские бойцы выдержали напор, несмотря на то, что ВСУ на этом направлении применяли тяжёлую технику.

«Кроме того, грамотными действиями разведки и комплексным огневым поражением сорвана ротация подразделений ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка», — сообщил Конашенков.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ стягивают всё больше сил для атак на Времевсктй выступ. Он подчеркнул, что российские бойцы продолжают удерживать позиции, отбивают атаки противника, который несёт большие потери.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в последнее время украинская армия возобновила активные действия на фронте, но не смогла добиться успеха ни на одном направлении. Он отметил, что потери украинской стороны в живой силе в десять с лишним раз больше, чем у российской армии.