Мелитополь, 29 июля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Сотрудники полиции обнаружили в Энергодаре обнаружили тайник с пулемётом и большим количеством патронов. Об этом 29 июля сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«В Энергодаре при проверке гаража сотрудники уголовного розыска обнаружили пулемёт Калашникова, сменный ствол к нему и четыре металлических коробки, в которых находилось 700 патронов калибра 7,62 [мм]», — написал он.

Рогов отметил, что правоохранители узнали, что гараж принадлежит проживающему на контролируемой Киевом территории активисту украинских групп.

Находку изъяли и отправили на проверку, по этому факту могут возбудить уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконное хранение, приобретение оружия и боеприпасов»).

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля росгвардейцы обнаружили в тайнике в одном из лесном массивов в ЛНР оружие и более 400 единиц боеприпасов. В числе найденного оружия были противотанковые мины, ручные гранатометы с выстрелами и наступательные гранаты.

До этого на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, на котором долго укрывались украинские националисты, нашли оружие времён Великой Отечественной войны — ручной пулемёт Дегтярёва 1945 года. На оружии сохранилось производственное клеймо.