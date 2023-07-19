Луганск, 19 июля, 2023, 23:07 — ИА Регнум. В тайнике в лесном массиве Луганской Народной Республики сотрудники Росгвардии и военной контрразведки обнаружили оружие и более 400 боеприпасов, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Схрон был обнаружен на окраине одного из населённых пунктов ЛНР. В арсенале были противотанковые мины, ручные гранатометы с выстрелами, наступательные гранаты и более 400 единиц боеприпасов к стрелковому оружию различного типа.

Сапёры Росгвардии изъяли найденное вооружение и боеприпасы и доставили в безопасное место для проведения экспертизы.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки поразили склад боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении.

Также было уничтожено девять единиц техники: две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

ВС РФ нанесли групповой удар по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры в районе Одессы.