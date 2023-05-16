Мариуполь, ДНР, 15 июля, 2023, 17:29 — ИА Регнум. На заводе «Азовсталь» в Мариуполе, на котором долгое время укрывались боевики украинского нацформирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обнаружено оружие времён Великой Отечественной войны. Об этом 15 июля сообщил офицер Вооружённых сил России.

Евгений Биятов/РИА Новости

В беседе с РИА Новости он уточнил, что пулемёт нашли на территории промышленной зоны предприятия.

«Нашли почти музейный экспонат ― ручной пулемёт Дегтярёва с производственным клеймом, датированным 1945 годом», ― рассказал военный.

Собеседник издания добавил, что военнослужащие постоянно обнаруживают на территории «Азовстали» автоматы, пистолеты, гранаты и боекомплекты к стрелковому вооружению.

«Всё это было оставлено и порой припрятано здесь азовцами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими украинскими боевиками весной 2022 года», ― сообщил офицер.

Как сообщало ИА Регнум, в конце прошлого года военнослужащие Росгвардии в гаражных помещениях «Азовстали» нашли тайник с оружием, предназначавшимся для использования Вооружёнными силами Украины.

В схроне обнаружили модернизированный автомат Калашникова, несколько охотничьих ружей, один шведско-британский переносной противотанковый ракетный комплекс NLAW, реактивные штурмовые гранаты РШГ-1 и РШГ-2, а также боеприпасы различного калибра.

Тайники украинских военные находят в разных районах новых регионов России. За последние несколько дней в Запорожской области обнаружили два схрона. Тайник с предназначенным для ВСУ оружием, включая противотанковые мины, нашли на неработающей автозаправке у посёлка Михайловка. В нём были ящики с противотанковыми минами, десять взрывателей, артиллерийский снаряд и 30 патронов калибра 5,45 мм.

13 июля представители спецслужб России нашли в Мелитопольском районе тайник, в котором находились взрывчатка, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и немецкий ручной противотанковый гранатомёт Panzerfaust 3.