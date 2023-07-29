Москва, 29 июля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие расстреляли и подожгли на поле боя иностранного наёмника на запорожском направлении. Об этом 28 июля рассказал командир подразделения российской разведки с позывным Шума.

Иван Шилов ИА Регнум

«На начальной стадии наступления мной было выявлено «мероприятие». Прослушивали захваченную радиостанцию и наблюдали, как (военные ВСУ — прим. ред.) расстреляли своего наёмника и подожгли его», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Разведчик уточнил, что его подгруппа сняла этот случай на видео, и указал, что на записи было видно, что наёмник тянул руки к украинским военным, но его фактически сожгли заживо.

Шума отметил, что его подразделение подбило украинский БМП, и из него стали эвакуироваться военные ВСУ, однако один из них не мог идти. После этого украинские военнослужащие расстреляли раненого, облили горючим из канистры, взятой из подбитой бронемашины, и подожгли его.

Как считает российский военный, это сделали, чтобы не эвакуировать наёмника. Разведчик утвердительно ответил на вопрос, могли ли бойцы ВСУ таким образом не допустить его пленения, и добавил, что слышал, как тот сначала звал на помощь на английском языке.

Как передавало ИА Регнум, середине мая портал RusVesna сообщил, что командиры ВСУ «жестоко и подло» убили военнослужащего 32-й отдельной механизированной бригады. После этого сослуживцы убитого потребовали провести проверку этого случая.

Пленный медик украинской армии рассказал 20 июня, что командование ВСУ заставляют подчиненных идти в наступление, посылая на убой и используя их как «пушечное мясо». По его словам, многие военнослужащие украинских войск не хотят воевать.