Москва, 20 июня, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Минобороны опубликовало видео, в котором пленный медик ВСУ рассказал о настроениях украинских военных.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814323" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пленный украинский врач: бойцы для командования ВСУ как пушечное мясо

Мужчина признался, что командиры заставляют солдат идти в наступление: потери большие, людей посылают на убой. Бойцов ВСУ используют как «пушечное мясо».

По словам украинца, многие военнослужащие ВСУ не хотят идти в бой, жалеют, что началась война.

«Есть идейные, а есть мобилизованные, призванные в приказном порядке, с людьми не считаются», — сказал военнопленный.

Как сообщало ИА Регнум, киевское командование бросило в бой под Торецк (украинское название города Дзержинска в ДНР) одну из рот 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, рассказал попавший в плен солдат ВСУ, который состоял в этом подразделении.

Рота получила такой приказ, несмотря на то, что перед этим боем здесь были разбиты две другие украинские роты. По его словам, перед отправкой на передовую его подразделение прошло недельную подготовку на тренировочном полигоне, а после их отправили в Дзержинск.