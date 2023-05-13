Киев, 13 мая, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Солдаты 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказали, что командиры ВСУ «жёстоко и подло» убили их сослуживца. Об этом 13 мая сообщил портал RusVesna.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что после «жёстокого и подлого» убийства военнослужащего ВСУ солдаты написали обращение к командованию, в котором попросили провести проверку по данному факту. Под обращением они собрали подписи сослуживцев на пяти листах.

Солдаты обвиняют в превышении должностных полномочий подполковника Владимира Сырского, который является командиром 3-го механизированного батальона 32-й отдельной механизированной бригады, они обращают внимание на то, что он не вызывает доверия у личного состава, угрожает физической расправой и применяет физическую силу к своим подчинённым.

Как передавало ИА REGNUM, по словам заместителя секретаря Совета безопасности России Александра Гребенкина, употребление наркотиков военнослужащими ВСУ чрезвычайно распространено, оно превратилось в «норму» ввиду того, что западные страны руками Киева гонят солдат на убой. Действия украинских властей и ранее способствовали росту наркомании в стране, сказал заместитель секретаря Совбеза. На Украине проводилась политика, направленная на либерализацию наркотиков, и была разрешена метадоновая «заместительная терапия», которая фактически лишь меняет одну зависимость на другую, напомнил Гребенкин.

В марте 2023 года военнопленный солдат ВСУ Богдан Шкурули рассказал о том, что боевики его подразделения имеют пристрастие к наркотикам и мародёрству.

Другой военнопленный, Александр Фёдоров, рассказывал, что в ряды ВСУ мобилизуют открытых наркоманов, в том числе тех, кто имеет судимости по статьям, связанным с запрещёнными веществами. Наркоманов в ВСУ много, отмечал он.