Херсон, 29 июля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт украинских диверсантов в Херсонской области, заявил 29 июля начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

Иван Шилов ИА REGNUM

Разведчики «Днепра» выявили места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районе села Садовое в Херсонской области.

«В ходе нанесения огневого налёта уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», — сказал Кодрян.

Он отметил, что на херсонском направлении российские военные нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районе посёлка Антоновка, сёл Широкая Балка и Приднепровское.

При этом «Днепр» уничтожил два миномётных расчёта, автомобильную технику и личный состав подразделения ВСУ.

Как 28 июля сообщило Минобороны, на херсонском направлении за сутки ликвидировали 20 украинских военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, ВКС РФ нанесли удар по ВСУ в Бериславском районе Херсонской области. Они применили «умные бомбы», атаковав территории, где у ВСУ находятся склады боеприпасов и техники.

О попытках ВСУ форсировать Днепр Минобороны и экстренные службы Херсонской области сообщали в середине июля. Тогда ВСУ потеряли пять лодок в районе острова Антоновский и порядка 30 военных.

Аналогичные попытки ВСУ предприняли 20 и 24 июля, потеряв группы военных, которые перемещались на лодках.