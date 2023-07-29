Берислав, Херсонская область, 29 июля, 2023, 09:45 — ИА Регнум. В ходе спецоперации Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили «умными» бомбами по объектам украинских войск в Бериславском районе Херсонской области. Об этом 29 июля сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По информации источника, удар с использованием «умных» бомб нанесли по району, в котором у ВСУ находятся резервы, военная техника и склады боеприпасов.

Уточняется, что во время удара прогремели мощные взрывы.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая стало известно, что ВКС России также атаковали объекты ВСУ на Херсонщине. В результате удара украинские военные понесли потери в месте базирования войск в Кизомысе.

Позднее российские ВКС также нанесли удары этими же видами боеприпасов по целям ВСУ в приграничных районах Харьковской области, откуда украинские войска пытались атаковать Белгородскую область. Удары наносили по местам скопления украинских военных.