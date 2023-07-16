ВСУ за сутки потеряли 30 бойцов и 5 лодок при попытках форсировать Днепр
Геническ, Херсонская область, 16 июля, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Российские военные за сутки пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр, сообщил журналистам 16 июля представитель экстренных служб региона.
«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе острова Великий», — говорится в сообщении.
При этом потери ВСУ составили три лодки и 14 военных.
Представитель экстренных служб региона добавил, что на херсонском направлении при попытке форсирования Днепра в районе острова Антоновский российские военные ликвидировали ещё две лодки и 16 военных.
Так, потери ВСУ на этом херсонском направлении составили 5 лодок и 30 военных.
Как сообщало ИА Регнум, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 16 июля заявил, что Вооружённые силы Украины в боях у Антоновского моста потеряли убитыми по меньшей мере 100 человек личного состава. Он отметил, что ВС России в боях у Антоновского моста применяли тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» и ракетный комплекс «Искандер».