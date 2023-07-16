Геническ, Херсонская область, 16 июля, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Российские военные за сутки пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр, сообщил журналистам 16 июля представитель экстренных служб региона.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе острова Великий», — говорится в сообщении.

При этом потери ВСУ составили три лодки и 14 военных.

Представитель экстренных служб региона добавил, что на херсонском направлении при попытке форсирования Днепра в районе острова Антоновский российские военные ликвидировали ещё две лодки и 16 военных.

Так, потери ВСУ на этом херсонском направлении составили 5 лодок и 30 военных.

Как сообщало ИА Регнум, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 16 июля заявил, что Вооружённые силы Украины в боях у Антоновского моста потеряли убитыми по меньшей мере 100 человек личного состава. Он отметил, что ВС России в боях у Антоновского моста применяли тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» и ракетный комплекс «Искандер».