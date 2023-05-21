Херсон, 22 мая, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы Российской Федерации атаковали объекты Вооружённых сил Украины в Херсонской области с применением «умных» бомб. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Су-35

В результате удара Вооружённые силы Украины понесли потери по месту базирования войск в Кизомысе.

«ВКС России нанесли удары «умными» бомбами по целям в Херсонской области, ВСУ попытались сбить авиацию», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что украинские войск действительно открыли огонь по российскому истребителю Су-35 — было выпущено несколько ракет, которые не смогли достичь цели из-за манёвров и тепловых ловушек.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что авиация Воздушно-комических сил России продолжает наносить удары по складам боеприпасов и ангарам с военной техникой Вооружённых сил Украины в Запорожской области. По его словам, ВСУ понесли потери в Пологовском районе и районе Орехова.