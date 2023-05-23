Харьков, Украина, 23 мая, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации наносят удары «умными бомбами» по целям в приграничных районах Харьковской области, откуда ВСУ атакует Белгородскую область. Об этом 23 мая сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

По его информации, российские истребители-бомбардировщики выпустили высокоточные корректируемые авиабомбы по целям в приграничных районах Харьковской области.

«По имеющимся данным, удары наносятся по местам скопления вражеских сил», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, российские военные в ходе контртеррористической операции в Белгородской области уничтожили более 70 украинских диверсантов. В Минобороны отметили, что остатки украинских диверсантов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на населённые пункты Белгородской области.

На купянском направлении потери ВСУ за сутки составили до 110 человек. В районе населённого пункта Тимковка были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.