Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Страны Африки выражают благодарность России за предложение начать безвозмездные поставки зерна на континент, но не просят об этом, заявил глава ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирил Рамафоса

Южноафриканской лидер напомнил, что государства этого континента выступали лишь за продолжение зерновой сделки и призывали оставить Чёрное море открытым для продовольственных рынков. Вместе с тем он подчеркнул, что делегация глав государств Африки прибыла в РФ не для того, чтобы просить каких-то даров.

Вечером 28 июля в Санкт-Петербурге Владимир Путин встретился с лидерами ряда стран Африки. ИХ разговор был посвящен украинскому конфликту.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля Владимир Путин на приёме в честь глав делегаций от стран — участниц форума Россия — Африка заявил, что РФ готова продолжать помогать африканским странам, в том числе в борьбе с терроризмом, пандемиями и голодом. Он также сказал о готовности России вместе с дружественными африканскими государствами работать на будущее и выстраивать стратегическое партнёрство.

28 июля Путин сообщил, что российская сторона продолжит поставлять зерно странам Африки на безвозмездной основе.