Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Россия продолжит поставлять зерно странам Африки на безвозмездной основе. Об этом 28 июля заявил президент Владимир Путин в ходе второго пленарного заседания саммита Россия — Африка.

Александр Полегенько/ТАСС

«Наша страна продолжит поставлять африканским друзьям зерновые культуры — как на контрактной основе, так и безвозмездно», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля Путин рассказал, что Россия готова бесплатно отправить в следующие четыре месяца Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна. Президент подчеркнул, что Москва также вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность.

Позднее глава государства заявил, что Россия готова оказывать содействие африканским странам во внедрении самых передовых технологий в сельском хозяйстве. Он уточнил, что при применении соответствующий аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства Африка в будущем может не только накормить себя, но и стать экспортёром продовольствия.

Позднее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что Россия за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в три раза, до рекордных 9 млн тонн, увеличила поставки пшеницы в Африку. Он добавил, что потенциал российских поставок зерна в Африку ещё не исчерпан.