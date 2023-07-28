Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран Африки не будут подписывать совместный меморандум по итогам переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет. Таких планов нет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Песков уточнил, что в рамках встречи будет продолжение того диалога, который был запланирован при визите африканской делегации в Санкт-Петербург в июне 2023 года. Пресс-секретарь отметил, что лидеры государств Африки с того момента не выдвигали новых предложений.

Представитель президента добавил, что Путин готов давать исчерпывающие ответы на вопросы участников встречи.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходил второй саммит Россия — Африка. Владимир Путин провёл встречи с лидерами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Комор, Камеруна, Сенегала и Эритреи.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что президент России показал, готовность к диалогу по украинскому конфликту и теперь остается убедить Киев вступить в переговоры с Москвой.

17 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл подробности мирного плана по Украине, составленного странами Африки. Документ содержит 10 пунктов. Он предусматривает обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим и урегулирование обмена пленными.

Кроме того, план предполагает достижение мира путем дипломатии и деэскалацию конфликта с обеих сторон, а также обеспечение перевозок продовольствия и удобрений.