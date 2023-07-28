Вашингтон, 28 июля, 2023, 19:43 — ИА Регнум. США будут работать над тем, чтобы Россия приняла участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь 2023 года в Сан-Франциско. Об этом 28 июля заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин во время саммита лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества

«Мы будем работать с Российской Федерацией и Гонконгом, Китаем и всеми экономиками АТЭС, чтобы обеспечить надлежащее участие в Сан-Франциско», — сказала она.

Жан-Пьер не раскрыла подробности, каким образом планирует действовать Вашингтон в этом вопросе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Москве ещё не обсуждали, вопрос участия президента Владимира Путина в саммите АТЭС. При этом он подчеркнул, что в Кремле не ждут приглашения на это мероприятие.

Газета The Washington Post 28 июля сообщила, что Путина не пригласят на саммит АТЭС. Американские чиновники рассказали журналистам, что это связано с санкциями, которые ввели против российского президента, и запретом президенту посещать США.