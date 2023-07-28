Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Вопрос поездки президента России Владимира Путина в США на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Москве не обсуждали, заявил 28 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Илья Питалев/РИА Новости Владимир Путин

«До этого пока много мероприятий. Об этом речь пока не заходила. Но наверняка мы не будем ждать этого приглашения», — процитировал Пескова ТАСС.

28 июля газета The Washington Post сообщила, что Путина не пригласят на запланированный на ноябрь саммит АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния, США).

По данным должностных лиц США, Путина «не допустят» на саммит на фоне введённых в отношении него санкций и запрещения на въезд в страну.

Также отмечалось, что на саммит не допустят и главу администрации Гонконга Джона Ли, также находящегося под американскими санкциями. Россия — член АТЭС с 1998 года, Китай — с 1991 года.