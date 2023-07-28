Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Эпицентр взрыва в Таганроге оказался на территории городского художественного музея. Об этом 28 июля сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

Telegram-канал Губернатора Ростовской области

«Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея», — написал он.

Голубев уточнил, что в результате разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозяйственные постройки. Также выбило рамы в окнах и балконах расположенного рядом с ним трёхэтажного многоквартирного дома.

Глава региона добавил, что госпитализировали девять человек, врачи оценивают их состояние как средней и лёгкой степени тяжести. На месте работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Голубев написал, что в центре Таганрога прогремел взрыв, предположительно, ракеты. Он подчеркнул, что в результате никто не погиб, пострадали несколько человек.

До этого жители Таганрога сообщили о сильном взрыве. На выложенных в интернет кадрах с места взрыва виден поднимающийся в небо столб дыма, на его месте образовалась воронка.