Москва, 28 июля, 2023, 17:39 — ИА Регнум. В Ростовской области система ПВО сбила вторую за день украинскую ракету, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Максим Шипенков/ТАСС

По его словам, после инцидента в Таганроге сбить ракету удалось в Азовском районе. Последствия на земле уточняются.

Ранее в этот день взрыв прогремел в центре Таганрога. По словам губернатора, сильнее всего пострадал Таганрогский художественный музей: разрушена стена, кровля. Также повреждения получили гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.

По последним данным, пострадали 15 человек, девять госпитализированы в состоянии средней и лёгкой степени тяжести.

На месте взрыва работают спасатели и следователи.

Минобороны России назвало случившееся очередным терактом Киева. В ведомстве рассказали, что ВСУ ударили переоборудованной ракетой С-200 по жилому сектору Таганрога, но ракету удалось сбить в воздухе. Однако её осколки упали на город, в результате есть повреждения и пострадавшие.

Очевидцы опубликовали в соцсетях последствия взрыва. На кадрах видны разрушения и воронка, образовавшаяся от падения обломков.