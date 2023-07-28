Будапешт, 28 июля, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Европейский союз должен Венгрии миллиарды евро, однако власти страны опасаются, что эти деньги могли потратить на Украину. Об этом 28 июля заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Глава правительства республики напомнил, что ранее Европейская комиссия в середине срока действия плана семилетнего бюджета Евросоюза предложила вложить в бюджет еще десятки миллиардов евро, при этом 50 млрд из этой суммы Брюссель намерен направить Киеву.

«Тем временем ЕС не может выполнить обязательства перед странами-членами, такая ситуация с Венгрией. ЕС нам должен», — сказал он.

Орбан пояснил, что страны — участницы сообщества ежегодно делают взносы в бюджет ЕС и Венгрия уже выполнила свои обязательства, однако ей не поступили от сообщества средства, который должны были прийти, а потому Брюссель, по его мнению, должен Будапешту «огромные деньги».

Премьер-министр уточнил, что Евросоюз должен был направить Венгрии порядка 2 млрд евро для строительства заграждения и охраны границы от нелегальных мигрантов, такую же сумму на повышение заработной платы учителям республики и дать Будапешту доступ к средствам Фонда восстановления экономики стран ЕС после пандемии коронавируса.

«Мы не без оснований поднимаем вопрос, не о том ли идёт речь, что перед нами в долгу, потому что причитающиеся нам деньги потратили на что-то другое, скажем, на Украину. И на этот вопрос сейчас нет ответа», — указал Орбан.

Он добавил, что блокировка Венгрией на этом фоне выплат в бюджет ЕС стала бы «очень недружественным заявлением», противоречащим правилам сообщества.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз выделил Украине новый транш в размере 1,5 млрд долларов. Она уточнила, что эти деньги предназначены для поддержки страны и ремонта инфраструктуры. Также глава ЕК пообещала Киеву предоставлять ещё больше помощи от сообщества.

Позднее депутат Верховной рады Даниил Гетманцев написал, что ЕС с момента начала СВО направил Киеву почти 20 млрд долларов. Он указал, что это сумма без учёта индивидуальных грантов и займов от стран сообщества, и добавил, что эти вложения составляют треть от общего объёма внешнего финансирования бюджета Украины с начала военных действий.