Киев, 26 июля, 2023, 17:07 — ИА Регнум. С начала спецоперации Европейский союз направил на финансирование украинского бюджета около 20 млрд долларов. Об этом 26 июля сообщил депутат Верховной рады Украины Даниил Гетманцев в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По его данным, с момента начала российской спецоперации Киев получил от Брюсселя без учета индивидуальных грантов и займов от стран сообщества 19,39 млрд долларов, из которых 11,43 млрд — в 2023 году.

Гетманцев отметил, что эти средства составляют треть от общего объёма внешнего финансирования бюджета Украины с момента начала спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделил Украине новый транш в размере 1,5 млрд долларов, предназначенный для поддержки страны и ремонта инфраструктуры. Она также пообещала Киеву ещё больше помощи от сообщества.

В июне Брюссель также направил Киеву 1,5 млрд долларов в размере 18 млрд долларов в рамках программы, которая рассчитана на текущий год. Эти денежные средства предназначаются для покрытия бюджетных расходов Киева.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны выделить Украине ещё $100 млрд, чтобы объём их помощи Киеву сравнялся с американским. Он указал, что страны ЕС гораздо ближе к Украине и должны прилагать больше усилий, в отличие от находящихся за океаном США.