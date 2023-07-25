Киев, 25 июля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Евросоюз выделил Украине очередной транш в $1,5 млрд на поддержку страны и ремонт инфраструктуры. Об этом сообщила 25 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сергей Корсун ИА Регнум

В июне ЕС также передал Киеву транш на $1,5 млрд в рамках рассчитанной на 2023 год программы общим объёмом в €18 млрд. Эти деньги идут на покрытие текущих бюджетных расходов киевского режима.

Глава Еврокомиссии также пообещала Киеву «ещё больше помощи».

Накануне экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны выделить Украине ещё $100 млрд, чтобы объём их помощи Киеву сравнялся с американским. По мнению Трампа, страны ЕС гораздо ближе к Украине и должны прилагать больше усилий, так как США «за океаном».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что даже экономически мощные, развитые страны Запада стали колониями. Европейские страны подчинены англосаксонской метрополии англосаксонского мира.