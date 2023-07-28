Мелитополь, 28 июля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. ВСУ продолжают бросать в атаки новые силы Времевском выступе, но российские бойцы сдерживают их наступление. Об этом 28 июля сообщил РИА Новости глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Тяжёлые бои идут на Времевском выступе. Враг зашел на окраины села Старомайорское, но наши ребята отражают шквал атак, не дают закрепиться и выбивают противника», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что подразделения российской армии продолжают удерживать позиции, а противник несёт большие потери. Он рассказал, что ВСУ пытаются взять под контроль линию Уютное — Старомайорское — Урожайное, так как это даёт возможность выйти на оперативный простор, открывает направление к Азовскому морю. По этой причине враг бросает на Времевский выступ всё больше сил.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ потеряли порядка 3 тыс. военных, пытаясь захватить село Старомайорское за всё время с начала наступления.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля президент России Владимир Путин рассказал, что украинская армия активизировала действия на фронте, а запорожское направление стало основным для удара. Он отметил, что только в ходе последней атаки на этом участке ВСУ потеряли более 200 человек, причём потери российской армии более чем в 10 раз меньше.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в тот же день сообщил о провале наступления ВСУ в районе Работино в Запорожской области. Потери противника были настолько большими, что украинская сторона приостановила там бои, чтобы восстановиться.