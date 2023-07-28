Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал успехов саммиту БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), на котором будет присутствовать по видеоконференцсвязи.

Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС Президент России Владимир Путин

«Желаю вам успеха», — сказал президент, обращаясь к лидеру ЮАР Сирилу Рамафосе.

Глава государства выразил уверенность, что саммит БРИКС в ЮАР пройдёт на самом высоком уровне.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил 19 июля, что Путин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи. Представитель Кремля подчеркнул, что это будет полноценное участие российского президента в мероприятии, которое пройдёт с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Присутствовать на саммите очно будет глава МИД Сергей Лавров.

В ЮАР 24 июля состоялось расширенное заседание высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в формате «Друзья БРИКС». Со стороны России в нём участвовал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он отметил, что БРИКС — это та площадка, на которой страны ведут равноправный диалог и смогут сформировать повестку мирового развития.