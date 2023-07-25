Йоханнесбург, ЮАР, 25 июля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. БРИКС — это та площадка, на которой страны ведут равноправный диалог и смогут сформировать повестку мирового развития, заявил 25 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на заседании курирующих вопросы безопасности высоких представителей стран БРИКС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Видим в БРИКС ключевую площадку для равноправного диалога, коллективного поиска решений проблем глобальной безопасности», — сказал Патрушев.

Он высказал мнение, что БРИКС может взять на себя ведущую роль в процессах дальнейшего формирования инклюзивной многосторонности и задавать повестку мирового развития.

Патрушев отметил, что всё большее число стран отвергают неолиберальную модель, не хотят признавать гегемонистский уклад мировых отношений. Народы этих стран предпочитают независимый и национально ориентированный курс.

Он добавил, что эта тенденция проявляет себя в нежелании ряда стран присоединяться к односторонним санкциям и в стремлении проводить самостоятельную внешнюю политику.

Как сообщало ИА Регнум, спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила приравнять принуждение стран к незаконным санкциям к акту агрессии.

В Йоханнесбурге 24 июля состоялось расширенное заседание высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в формате «Друзья БРИКС». Со стороны России в нём участвовал Патрушев.

Вечером он провёл переговоры с главой Канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И. Патрушев по итогам встречи заявил, что Россия и Китай вместе противостоят западной гегемонии.

25 июля в Йоханнесбурге Патрушев провёл несколько встреч: с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджитом Кумаром Довалом, со спецпомощником президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом, с коллегами из Ирана и ОАЭ Али Акбаром Ахмадианом и Али Бен Хамадом Аш-Шамси.

Также состоялись встречи с представителями Саудовской Аравии и ЮАР.

Ключевые мероприятия БРИКС проходят в этом году в ЮАР, поскольку страна в 2023 г. председательствует в этом объединении. По словам Патрушева, БРИКС как площадка для обсуждений и взаимодействий становится всё более привлекательной для стран Глобального Юга и Востока.