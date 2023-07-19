Москва, 19 июля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР посредством видеосвязи, сообщил 19 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС

«Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи», — сказал РИА Новости представитель Кремля.

Он подчеркнул, что это будет полноценное участие российского лидера в собрании, которое пройдёт с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Присутствовать на саммите будет глава МИД Сергей Лавров.

ЮАР находится в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), который, как сообщало ИА Регнум, 17 марта выдал ордеры на арест президента России и уполномоченного по правам ребёнка при президенте Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в «незаконной депортации» детей из регионов, которые до 2022 года находились в составе Украины.

В Кремле и МИД отмечали, что Россия не признаёт юрисдикцию МУС, его решения юридически ничтожны. Власти ЮАР ранее приглашали Путина на саммит БРИКС, при этом президент страны Сирил Рамапоса сравнил возможный арест российского президента по ордеру МУС с объявлением войны против России. Он подчеркнул, что ЮАР не имеет права объявлять России войну и не хочет этого.