Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Страны коллективного Запада совершал одну ошибку за другой на мировых рынках продовольствия и энергетики, сложности на которых появились до ситуации с Украиной. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка.

Иван Шилов ИА REGNUM

Президент отметил, что он ранее уже говорил о том, что проблемы на мировых рынках продовольствия и энергетики появились не из-за ситуации с Украиной, а в период пандемии коронавируса, когда большая часть стран, включая индустриально развитые, поддерживала население и производство путём денежных эмиссий

«Напечатанные деньги стали направлять на то, чтобы скупать продовольствие на мировых рынках и цены взлетели сразу», — сказал он.

Путин уточнил, что это было связано с недальновидностью в энергетической политике, когда необоснованно стали пренебрегать углеводородами в пользу альтернативных источников энергии, что привело к росту стоимости энергоносителей, и, как следствие, увеличению цен на удобрения.

«Это одна ошибка за другой. Это фундаментальные вещи, которые перевернули рынки продовольствия, рынки минеральных удобрений и энергетики. Вот где причина роста цен. Конечно, то, что происходит сегодня на Украине, в известной степени стимулирует эти процессы. Но первопричина не здесь, первопричина в фундаментальных ошибках индустриально развитых стран в финансовой, энергетической политике», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая Путин заявил, что энергетический и продовольственный кризисы в мире спровоцировал Запад. Президент почеркнул, что ряд государств и объединений хотят сохранить своё доминирование в мире и при этом игнорируют суверенитет и интересы других стран.

Глава государства 13 июля отметил, что антироссийские санкции только усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики. Он подчеркнул, что Россия в этой ситуации совершенно ни при чём, и добавил, что Запад решил свалить вину за это на российскую сторону.