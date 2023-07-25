Будапешт, 28 июля, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Украина поддерживает существование только за счёт финансовых вливаний от Запада, суверенитет страна уже практически полностью утратила. Об этом в эфире радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Страна, у которой нет финансового дохода, которая не может обеспечить работой своих граждан, не то что финансировать [боевые действия], не суверенна», — подчеркнул политик.

Орбан указал, что для продолжения военных действий крайне важно располагать ресурсами, и подчеркнул, что с развитием вооружения военные расходы также растут. Поэтому, по его словам, Киеву нужны «три вещи: деньги, деньги и деньги».

Именно западное финансирование поддерживает Украину в живом состоянии, а украинскую армию ― в дееспособном, резюмировал венгерский премьер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Орбан заявил, что Соединённые Штаты могли бы немедленно прекратить украинский конфликт, однако они этого не хотят. По его словам, Украина уже давно утратила свой суверенитет, а ситуацию в этой стране определяет Запад во главе с США.

В середине июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что западные страны с начала 2023 года предоставили Украине более $23 млрд, чтобы покрыть государственные бюджетные затраты. Так, за первое полугодие расходы Украины на $13 млрд превысили поступления в бюджет. Шмыгаль отметил приоритетность военного сектора в государственных расходах. За ним следуют социальные программы.

19 июля Пентагон сообщил, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,3 млрд. Киеву планируется передать четыре системы NASAMS, снаряды для артиллерии, оборудование для разминирования, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.