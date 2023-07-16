Киев, 16 июля, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Запад с начала 2023 года предоставил Украине более $23 млрд, чтобы покрыть государственные бюджетные затраты. Об этом 16 июля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Благодарны международным партнерам, которые с начала года выделили более $23 млрд для финансирования дефицита бюджета», — написал он в соцсети.

Из данных политика следует, что за первое полугодие расходы Украины на $13 млрд превысили поступления в бюджет. Шмыгаль отметил приоритетность военного сектора в государственных расходах. За ним следуют социальные программы.

Ранее конгрессмены США не приняли поправки к проекту оборонного бюджета США, предусматривающие сокращение военной помощи Украине. Конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц выступил за полное прекращение выделения средств Киеву, республиканка Марджори Тейлор-Грин настаивала на сокращении военной поддержки. Она напомнила, что Украина не является членом НАТО, поэтому осудила финансирование Киева, указав, что у США есть обязательства перед своими налогоплательщиками.

Так, украинский бюджет на 2023 год предусматривает рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Западу полностью его покрыть. Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев признал, что Украина не может распоряжаться имеющимися деньгами без согласования с западными странами, любые расходы и изменения не должны противоречить их видению. Министр финансов Украины Сергей Марченко призывал к осторожности с кредитами Запада, так как по ним придется платить будущим поколениям.