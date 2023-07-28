Токмак, Запорожская область, 28 июля, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Мирный житель погиб при обстреле украинскими военными кассетными боеприпасами города Токмака в Запорожской области, об этом 28 июля сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости

Как уточнил Балицкий, 27 июля ВСУ трижды обстреляли частный сектор Токмака кассетными боеприпасами.

«В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения, погибла женщина. Ещё один местный житель получил ранения», — написал он.

Врио главы области указал, что пострадавшего доставили в медицинское учреждения для оказания необходимой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее представитель экстренных служб Херсонской области рассказал, что при обстреле ВСУ населённых пунктов на левобережье Днепра пострадали три мирных жителя.

Он уточнил, что под огонь ВСУ попали Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Солонцы, Алёшки, Старая Збурьевкае, Голая Пристань и Каиры.

До этого украинские военные обстреляли Горловку в ДНР зажигательными боеприпасами. Удар со стороны ВСУ пришёлся по одному из жилых районов.