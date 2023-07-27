Горловка, ДНР, 27 июля, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Украинская армия 27 июля нанесла удар по Горловке зажигательными боеприпасами, причём обстрел пришёлся по одному из жилых кварталов. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на данные экстренных служб.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«По Горловке ударили зажигательными боеприпасами по одному из жилых районов», — сообщили журналистам.

Ранее пресс-служба администрации Горловки сообщила, что ВСУ обстреливают Никитовский район города, снаряды взрываются возле жилого массива «Строитель».

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля 2023 года украинская армия обстреляла зажигательными боеприпасами город Алёшки в Херсонской области, а также его окрестности. Из-за этого в том районе начались лесные пожары. Сгорели не менее двух частных домовладений, пострадали не менее четырёх. 25 июля после обстрела ВСУ загорелась кровля спорткомплекса «Олимпийский» в центре Донецка.