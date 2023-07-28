Геническ, Херсонская область, 28 июля, 2023, 10:07 — ИА Регнум. В результате обстрелов населённых пунктов на левобережье Днепра в Херсонской области со стороны украинских войск за сутки пострадали три мирных жителя. Об этом 28 июля сообщил журналистам представитель региональных экстренных служб.

The Presidential Office of Ukraine/globallookpress

Он уточнил, что ВСУ продолжают вести обстрелы гражданской инфраструктуры на левом берегу Днепра в Херсонской области и днём 27 июля выпустили 13 снарядов по Алёшкам, восемь — по Старой Збурьевке, семь — по Голой Пристани и пять — по Каирам.

«В результате обстрелов населённых пунктов Алёшки, Старая Збурьевка и Каиры получили ранения различной тяжести три мирных жителя», — сказал представитель экстренных служб.

Представитель экстренных служб добавил, что в ночь на 28 июля украинские военные выпустили в общей сложности 29 снарядов по Новой Каховке, Каховке, Песчановке, Солонцам и Алёшкам. Число пострадавших среди гражданского населения и степень разрушения инфраструктуры уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле со стороны ВСУ посёлка Красное в Шебекинском округе пострадал один мирный житель. Он уточнил, что комбайнёр получил осколочное ранение голеностопа.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов со стороны украинских боевиков с 2014 года в регионе погибли 228 детей. Он сказал, что 27 июля проводятся памятные мероприятия во многих регионах России.