При обстреле ВСУ Херсонской области пострадали три мирных жителя
Геническ, Херсонская область, 28 июля, 2023, 10:07 — ИА Регнум. В результате обстрелов населённых пунктов на левобережье Днепра в Херсонской области со стороны украинских войск за сутки пострадали три мирных жителя. Об этом 28 июля сообщил журналистам представитель региональных экстренных служб.
Он уточнил, что ВСУ продолжают вести обстрелы гражданской инфраструктуры на левом берегу Днепра в Херсонской области и днём 27 июля выпустили 13 снарядов по Алёшкам, восемь — по Старой Збурьевке, семь — по Голой Пристани и пять — по Каирам.
«В результате обстрелов населённых пунктов Алёшки, Старая Збурьевка и Каиры получили ранения различной тяжести три мирных жителя», — сказал представитель экстренных служб.
Представитель экстренных служб добавил, что в ночь на 28 июля украинские военные выпустили в общей сложности 29 снарядов по Новой Каховке, Каховке, Песчановке, Солонцам и Алёшкам. Число пострадавших среди гражданского населения и степень разрушения инфраструктуры уточняются.
Как сообщало ИА Регнум, 27 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле со стороны ВСУ посёлка Красное в Шебекинском округе пострадал один мирный житель. Он уточнил, что комбайнёр получил осколочное ранение голеностопа.
До этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов со стороны украинских боевиков с 2014 года в регионе погибли 228 детей. Он сказал, что 27 июля проводятся памятные мероприятия во многих регионах России.