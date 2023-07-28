Орел, 28 июля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Жителя Орловской области задержали после получения информации о его попытке вступить в ВСУ, сообщили 28 июля в ФСБ.

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«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, который инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией», — сообщили в ведомстве.

При вербовке ему пообещали украинское гражданство, если он вступит в состав военизированного подразделения ВСУ, признанного в России террористическим. Мужчина, как выяснилось, согласился переехать на Украину, поскольку считает себя сторонником политики Киева.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3822536" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ задержала жителя Орловской области, который поддерживал связь с украинским военизированным объединением

ФСБ возбудила уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля ФСБ задержала российского военного, завербованного СБУ. Он рассказал на допросе, что готовил теракт, который должен был произойти в июле на корабле Черноморского флота.

За успешное выполнение задания ему обещали деньги и гражданство Украины. Также он рассказал, что СБУ завербовала его в начале СВО, а связь с украинскими спецслужбами он поддерживал через проживающую на Украине знакомую.

У задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства. Его также подозревают в том, что он передавал Киеву составляющие государственную тайну сведения о российских объектах.

В этот же день ФСБ сообщила о задержании в Брянской области гражданина России, планировавшего вступить в ВСУ. Его арестовали, предъявив обвинения по двум статьям — о приготовлении к преступлению и покушении на преступление и о госизмене.