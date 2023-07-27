Москва, 27 июля, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Российского военнослужащего ВМФ, завербованный украинскими спецслужбами, признался, что готовил теракт на корабле Черноморского флота. Видео с допросом подозреваемого опубликовала Федеральная служба безопасности.

Кадр из видео. ФСБ России Задержанный

По словам военного, преступление он готовил по заданию спецслужб Украины. Теракт планировалось осуществить в июле.

Задержанный украинский агент признался, что должен был в июле 2023 года совершить теракт на корабле Черноморского флота по заданию украинских спецслужб, следует из видео, опубликованного ФСБ России.

Он уточнил, что Служба безопасности Украины завербовала его с начала специальной военной операции. По словам задержанного, он поддался пропаганде.

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«В июле 2023 года мне поступило задание совершить террористический акт, за успешное выполнение задания мне гарантировалось предоставление украинского гражданства и денежные средства», ― рассказал украинский агент.

Связь с СБУ он поддерживал через знакомую, проживающую на территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля ФСБ сообщила, что пресекла попытку спецслужб Украины организовать теракт на корабле Черноморского флота, оснащённом высокоточным ракетным вооружением. По факту подготовки теракта и передачи данных украинской стороне задержали российского военнослужащего ВМФ. Его завербовали украинские силовики.

У подогреваемого изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой килограмм в тротиловом эквиваленте. Также он подозревается в передаче Киеву сведений, которые содержат государственную тайну.