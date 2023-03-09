Киев, 9 марта, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Украинские системы ПВО не смогли сбить ни одной гиперзвуковой российской ракеты «Кинжал». Об этом 9 марта сообщил спикер ВС Украины Юрий Игнат. Как пишет издание «Страна. ua», Россия якобы впервые применила сразу шесть ракет этого типа.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Как отметил Игнат, с таким мощным ударом Украина столкнулась впервые.

«Это такая атака… Не припоминаю, если честно, чтобы такое было», — заявил спикер.

Ранее сообщалось, что утром 9 марта в Киеве и других регионах Украины произошли взрывы. В ряде областей страны, в том числе Киевской, Сумской и Винницкой, были повреждены системы энергетической инфраструктуры, сообщил глав минэнерго Украины Герман Галущенко.

Сообщалось также о том, что в числе якобы пораженных в ходе ракетного удара объектов оказался один военный, который находится, по данным ряда СМИ, в Святошинском районе. Также, как пишет «Военное обозрение», были заявления о том, что ракета «Кинжал» была применена в отношении одного из объектов военного командования во Львовской области.

Стоит отметить, что в Минобороны РФ факта ударов по инфраструктуре на территории Украины 9 марта пока не подтверждают. Напомним, что украинские СМИ неоднократно публиковали ложную информацию об ударах ВС РФ по территории Украины.

В марте Россия уже успешно применяла гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине. Как отмечали китайские СМИ, боевое применение новейшего комплекса стало пощёчиной для НАТО.