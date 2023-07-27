Пхеньян, 27 июля, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын показал министру обороны России Сергею Шойгу новые северокорейские беспилотники, следует из фотографий ЦТАК.

Фото: ЦТАК Министр обороны России Сергей Шойгу с лидером КНДР Ким Чен Ыном

По внешнему виду эти дроны напоминают американские модели RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper. Причем этот аппарат настолько похож на имеющиеся у ВВС Южной Кореи Global Hawk, что их можно спутать, если оба одновременно окажутся в воздухе над Корейским полуостровом, отмечает агентство.

Ким Чен Ын и Шойгу посетили выставку новейших вооружений, приуроченную к 70-летию окончания боевых действий в корейской войне. Северокорейский лидер и российский министр, помимо беспилотников, осмотрели также представленные образцы межконтинентальных баллистических ракет (МБР), танки и бронетехнику. На выставке особое внимание привлекли фотографии в полете двух БПЛА. КНДР не только разработала эти дроны, но и испытала их.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу находится с визитом в КНДР. С лидером Северной Кореи российский министр обсудил 27 июля вопросы глобальной и региональной безопасности. Как сообщили в Минобороны, глава оборонного ведомства будет принимать участие в приуроченном к 70-й годовщине победы корейского народа в войне 1950–1953 годов военном параде.

Также Шойгу провёл встречу со своим северокорейским коллегой Кан Сун Намом. В ходе переговоров глава Минобороны назвал КНДР важным партнёром России. После этого состоялась встреча с Ким Чен Ыном. В ходе неё Шойгу передал северокорейскому лидеру личное письмо от президента России Владимира Путина.

Рабочая поездка Сергея Шойгу продлится по 27 июля.