Берн, 27 июля, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Украинская супружеская пара скрывала благосостояние ради бесплатного проживания на территории Швейцарии. Об этом 27 июля сообщило местное издание Blick.

Jonathan Carlile/globallookpress Цюрих

«Я никогда не думал, что с нами может случиться что-то подобное», — заявил швейцарец, предоставивший семье квартиру.

Отмечается, что вначале супруги с Украины забронировали в Цюрихе четырехкомнатную квартиру для недельного отпуска, однако затем семья решила остаться в Швейцарии в качестве беженцев и жить бесплатно.

Сдавшая украинцам жильё семья стала подозревать, что их жильцы не стеснены в доходах, когда те стали ездить на роскошные австрийские курорты и покупать дорогие вещи. Тогда выяснилось, что муж владеет службой кейтеринга, поставляющей изысканные блюда, а его супруга имеет собственный бренд одежды.

Хозяин квартиры рассказал, что в апреле пара внезапно исчезла, однако в июне объявилась снова и стала требовать ключи от квартиры. Ушли они только тогда, когда житель Швейцарии вызвал полицию.

Он уточнил, что после жильцов квартира пришла в ужасное состояние — в ней были сломаны туалеты, прожжены ковры и очень грязно. Ущерб оценили в 16 тысяч франков. После этого против украинской четы возбудили уголовное дело, они должны выплатить 57 тысяч франков.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что наглость беженцев с Украины, которые откровенно пользуются поддержкой Варшавы, стала раздражать простых поляков. Политик уточнил, что украинцы приезжают в Польшу для получения помощи в размере 500 злотых и после этого возвращаются домой.

До этого польский социолог Дорота Перетяткович рассказала, что возникшие после наплыва украинских беженцев в Польше изменили отношение поляков к жителям Украины. Она пояснила, что поляки ждали, что в республику прибудут бедняки, готовые выполнять самую тяжёлую работу за небольшую плату, однако многие украинские беженцы оказались образованными людьми, с деньгами и успешным бизнесом. К этому добавился экономический кризис и наводнение польского рынка украинским зерном.