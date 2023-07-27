Вашингтон, 27 июля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Адвокаты опасаются работать с экс-президентом США Дональдом Трампом по делу о штурме Капитолия, так как боятся испортить свою репутацию. Об этом 27 июля сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

По информации издания, после того как бывшему американскому лидеру 19 июля предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия, он безуспешно пытался нанять новых юристов.

Уточняется, что адвокаты считают дело Трампа проигрышной и самоубийственной миссией, а потому отказываются работать с ним. Также они боятся потерять других доверителей из-за работы с экс-президентом, который считается сложным клиентом, часто меняющим свою команду.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля Трамп написал, что минюст США дал ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Бывший президент отметил, что это почти всегда означает арест и обвинение.

Позднее телеканал NBC News сообщил, что Трампу грозят обвинения в сговоре с целью обмана и давлении на свидетелей по делу о штурме Капитолия. По данным источника, такие обвинения были в письме, направленном экс-президенту генпрокуратурой США.

Университет Монмут 26 июля опубликовал результаты опроса, согласно которым Дональд Трамп сохраняет среди американцев позиции основного соперника действующего президента США Джо Байдена на следующих выборах главы государства. По этим данным, 45% избирателей видят в нём самого сильного кандидата в противостоянии с нынешним главой Белого дома.