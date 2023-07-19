Вашингтон, 19 июля, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Бывшему президенту США Дональду Трампу грозят обвинения в сговоре с целью обмана и давлении на свидетелей по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Об этом 19 июля сообщает телеканал NBC News со ссылкой письмо, направленное Трампу генпрокуратурой США.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Письмо Трампу содержит три федеральных статьи обвинения, в том числе сговор с целью обмана США, оказания влияния на свидетелей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оно носит предупредительный характер — бывшего президента информируют о готовящихся обвинениях и дают возможность представить объяснения в определённый срок.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп в социальной сети Truth Social написал, что минюст США дал ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия. По его словам, это почти всегда означает арест и обвинение.

Ранее Трамп отрицал какие-либо правонарушения в связи с нападением на Капитолий 6 января. Он заявлял, что у него будет полный иммунитет от уголовного преследования и что он не сделал ничего плохого.