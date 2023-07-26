Купянск, Украина, 26 июля, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс два удара по скоплениям 14-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины на купянском направления, заявил журналистам начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Минобороны России Бомбардировщик Су-34 ВКС России

«В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, танки и гаубицы Вооружённых сил России атаковали позиции подразделений 32-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Стельмаховка. Зыбинский также сообщил, что в районе населённого пункта Песчаное российские артиллеристы поразили французскую самоходную установку противника «Цезарь» ВСУ.

Помимо этого, в районе Кисловки был уничтожен украинский минометный расчет, а рядом с Крахмальным — пункт боевого снабжения ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля Минобороны РФ распространило информацию о том, что ВС России продвинулись на купянском направлении примерно на 1,5 км. Кроме того, они уничтожили склад территориальной обороны ВСУ в Котляровке на этом же направлении.

25 июля военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал, что киевские войска стягивают на купянское направление дополнительные резервы. По его словам, фиксируется увеличение транзита военных грузов через населённые пункты Харьков и Чугуев.