Пхеньян, 27 июля, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам выразил полную поддержку справедливой борьбе армии и народа России за защиту суверенитета и безопасности, сообщило 27 июля северокорейское Центральное телеграфное агентство ЦТАК.

РИА Новости/Алексей Майшев©

Минобороны КНДР провело приём в честь прибытия в страну российской военной делегации. Кан Сун Нам выступил с речью, в которой подчеркнул значимость визита министра обороны России Сергея Шойгу в КНДР. Министр КНДР назвал визит Шойгу знаменательным моментом, демонстрирующим боевую сплочённость армии и народов двух стран.

Северокорейский министр отметил, что международная ситуация требует от армий КНДР и России противостоять мировому господству США и укреплять сотрудничество.

Шойгу в свою очередь поблагодарил северокорейскую сторону за тёплый прием. Глава российского оборонного ведомства заявил о намерении России укреплять всестороннее сотрудничество с КНДР в соответствии с интересами двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу продолжает трёхдневный визит в КНДР. Шойгу провёл встречу со своим северокорейским коллегой Кан Сун Намом. В ходе переговоров глава Минобороны назвал КНДР важным партнёром России.

С лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном российский министр обсудил 27 июля вопросы глобальной и региональной безопасности. Также лидер КНДР показал министру обороны России новые северокорейские беспилотники. По внешнему виду эти дроны напоминают американские модели RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper.