Москва, 27 июля, 2023, 11:49 — ИА Регнум. В настоящее время в России нельзя реализовать идею о введении четырёхдневной рабочей недели, считает глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА Регнум.

Максим Богодвид/РИА Новости

Ранее сервис Superjob провёл исследование, которое показало, что в России идею введения 4-дневной рабочей недели поддерживает каждый второй житель (49%), а число её противников оказалось меньше, чем когда-либо, — 28%.

«Мне эта идея представляется странной. Или речь будет идти о повышении издержек для работодателей, которые за четыре рабочих дня будут платить столько же, сколько они платят за пять рабочих дней, и в этом случае значительно возрастёт себестоимость продукции, издержки, а также снизится конкурентоспособность. Или, если люди работают на сдельщине, то у них на 20% сократится заработная плата», — пояснил парламентарий.

По его словам, в условиях, когда РФ проводит специальную военную операцию, испытывает дефицит трудовых ресурсов и вынуждена осуществлять миграционную политику исходя из недостатка трудовых ресурсов, весьма странно слышать о таких предложениях и о том, что такое большое количество россиян их поддерживает.

«Я полагаю, что всё зависит от корректности или некорректности постановки вопроса. Если спросить, хотите ли вы работать не пять, а четыре дня и вам сохранят ту же заработную плату, то большинство людей, конечно же, скажут: «Хочу работать меньше и получать столько же». А если при этом сказать, что ваши предприятия станут менее конкурентоспособными и есть риск, что они уйдут в убытки, то человек скажет: «Нет, я готов работать!». Если спросить, хотите ли вы работать четыре дня и получать меньше, то я уверен, что 80% не скажет, что согласны на это», — добавил Гутенёв.

Поэтому, как пояснил депутат, он не считает, что эта инициатива реализуема в нынешний период — в период вызовов.

При этом Фарида Мирзабалаева, доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова, призвала не забывать, что в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения. Сама специфика сайта ориентирована прежде всего на более квалифицированную аудиторию, которая активно использует цифровые сервисы.

«Если бы опрос проводился среди клиентов Государственной службы занятости населения, то можно с уверенностью утверждать, что результаты были бы другими, — уверена экономист. — Итак, первая особенность — это выборка целевой аудитории. Вторая — профессионально-квалификационная специфика».

Она подчеркнула, что какая-то часть профессий легко может адаптироваться к четырёхдневной работе, сжав рабочий день без потери в зарплате. Их можно условно назвать сдельщиками. Но как быть с теми, кто работает повременно? Работодатели сократят зарплату в соответствии с отработанными часами. Вырастут часы подработки.

«Третья особенность — половозрастная структура респондентов. Студентам, женщинам, пенсионерам и некоторым другим категориям удобно работать четыре дня с соответствующей зарплатой. Необходимо дать такую возможность. Рынок стал гибче. Развивается комбинированная форма занятости», — уточнила Мирзабалаева.

По её словам, в настоящее время нет статистических данных о динамике роста за последние два-три десятилетия. Можно утверждать с уверенностью, что устаревшие, изношенные технологии не могут служить предпосылкой для перехода к четырёхдневной неделе.

Четырёхдневная работа выгодна тем отраслям и специалистам, которые сами могут регулировать свой рабочий день с определённым фронтом работы и расценками. Важной составной перехода должны стать профсоюзы, которые могли бы контролировать рост интенсивности труда работников. Но в сложившейся ситуации и при инертности профсоюзов переход на четырёхдневную рабочую неделю в ряде отраслей приведёт к снижению зарплаты, росту подработок, интенсификации труда.

«Работодатели будут работать по принципу: «Не успел — плохо работаешь! Работай за свой счёт». Выходные дни по факту превратятся в рабочие. Неоплачиваемые рабочие дни! Ещё один аспект — сегодня в экономике наблюдается дефицит кадров. Это ещё один аргумент о сложности перехода на четырёхдневку», — подытожила она.

По данным Superjob, чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников сокращения рабочей недели до четырёх дней. Среди тех, кому ещё не исполнилось 34 лет, таковых 55%, а среди старшего поколения — лишь 39%. Реже прочих четырёхдневку поддерживают те, кто зарабатывает больше 80 тыс. руб. в месяц (40%). Кроме того, женщины к идее о трёх выходных относятся с большим энтузиазмом, чем мужчины (51% против 47%). Также дамы чаще мужчин выражают готовность больше успевать (67% против 62%).

Кроме того, опрос показывает, что среди россиян, трудящихся по пятидневному графику, 64% убеждены, что смогли бы выполнить за четыре дня столько же работы, сколько и за пять. Только 21% считают, что им такая задача оказалась бы не по плечу.

Тот день, который бы освободился в случае сокращения пятидневки, 27% жителей страны готовы тратить на семью, 25% — на отдых, а 15% занимались бы саморазвитием и повышением квалификации. Подработку отыскал бы каждый седьмой, домашними делами озаботился бы каждый девятый, а личными вопросами — каждый одиннадцатый.

Исследование, проведённое в России в 2019 году, показало, что больше всего готовых к переходу на четырёхдневную рабочую неделю в любом случае (то есть независимо от сохранения прежней зар) оказалось среди айтишников, маркетологов, пиарщиков и юристов. А вот меньше всего сторонников нашлось у тех, кто занят на государственной службе, в сфере туризма, автомобильного бизнеса и добычи сырья.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял, что сейчас в России нет необходимости вводить на законодательном уровне четырёхдневную рабочую неделю, хотя работники и могут договорится о таком формате с работодателем.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов считает, что не следует закреплять законом четырёхдневную рабочую неделю — такой переход должен произойти эволюционно.