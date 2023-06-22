Москва, 22 июня, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Нет необходимости вводить на законодательном уровне четырехдневную рабочую неделю, такая возможность есть и на данный момент — по договоренности с работодателем. Об этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочие

«В изменениях в трудовом законодательстве в части времени работы нет необходимости. Это может быть отрегулировано в рамках трудового договора», — пояснил Котяков.

По договоренности стороны могут составлять любой график.

«Работодатель должен понимать, что за сверхурочную работу надо платить больше», — добавил глава Минтруда.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство труда России не поддерживает установление в Трудовом кодексе шестидневной рабочей недели. Об этом 16 июня заявил Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Когда в России предлагали ввести четырехдневную рабочую неделю, министр указывал, что рынок труда и действующее законодательство страны позволяют работодателю достаточно гибко организовывать время и труд каждого конкретного сотрудника.