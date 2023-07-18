Москва, 18 июля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Первую экспериментальную партию самоходных миномётов 2С41 «Дрок» передала в войска госкорпорация «Ростех». Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе компании.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Самоходный миномет «Дрок»

Отмечается, что комплекс создан на базе бронеавтомобиля «Тайфун» и позволяет вести огонь, не покидая машину.

«Переход техники из походного положения в боевое занимает менее минуты. Это помогает быстро уходить от огня противника и повышает безопасность экипажа», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что прицельная дальность стрельбы миномёта более чем в 1,5 раза выше дальности штатных миномётов 2Б14 «Поднос». Комплекс «Дрок» предназначен для поддержки десантно-штурмовых подразделений. Его масса состаляет 14 тонн, экипаж — четыре человека.

Миномёт благодаря цифровой системе может как осуществлять защищённое информационное взаимодействие с машинами управления, так и работать автономно.

Кроме того, он оснащён дистанционно управляемым модулем с пулемётом кругового вращения и оптико-электронным прицелом, а также дополнительным миномётом 2Б24, который может применяться пешим расчётом вне машины.

Как ранее передавало ИА Регнум, Вооруженные силы России в 2023 году получат два новых и два модернизированных стратегических самолёта Ту-160. Также на Казанском авиазаводе сообщили, что модернизируют дальние бомбардировщики Ту-22М3.