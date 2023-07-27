Хабаровск, 27 июля, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Пятилетняя девочка госпитализирована с множественными травмами после падения из окна седьмого этажа в Хабаровске. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба прокуратуры по Хабаровскому краю.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Открытое окно. Плюшевый мишка, игрушка

Информация о происшествии поступила в прокуратуру 26 июля. Уточняется, что в 19:00 по местному времени девочка выпала из окна седьмого этажа многоэтажного жилого дома по улице Фоломеева в Хабаровске. Ребёнка доставили в больницу с травмами и ушибами внутренних органов.

Уточняется, что в момент происшествия девочка находилась на кухне вместе с матерью. Окно на кухне было открыто, рядом с окном стоял диван. Мать вышла из кухни, чтобы ответить на телефонный звонок, ребёнок остался без присмотра.

По данным прокуратуры, мать состоит на учёте за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. У женщины двое детей, ещё один ребёнок — мальчик шести лет. Отец детей с семьёй не проживает.

Прокуратура Хабаровска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве малолетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже. Инцидент произошёл в жилом доме на улице Шоссейной. Мальчик 2020 года рождения госпитализирован с множественными травмами. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

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