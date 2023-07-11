Екатеринбург, 11 июля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна на пятом этаже и получил тяжёлые травмы пока выпившие родители спали, сообщил 11 июля E1. RU.

Инцидент произошёл минувшей ночью в общежитии на улице Титова, 25.

Местные жители охарактеризовали эту семью как неблагополучную, добавив, что женщина воспитывает не одного ребенка. При этом соседи по общежитию предположили, что ребенка мог выбросить из окна сожитель матери годовалого ребенка. Однако следователи эту версию опровергли.

По данным правоохранительных органов, в момент инцидента в комнате общежития находились все члены семьи. Мужчина 1987 года рождения и женщина 1985 года рождения после употребления алкоголя спали, а ребенок 2022 года рождения играл на диване.

В пресс-службе СК заявили, что ребёнок подобрался к открытому настежь окну и выпал. Родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.