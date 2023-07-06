Вашингтон, 6 июля, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) заявило, что российские истребители в Сирии якобы совершили небезопасные манёвры по отношению к американским беспилотникам. Об этом 6 июля сообщил американский телеканал CBS.

AF.mil Истребитель F-16

По утверждению телеканала, беспилотники MQ-9 Reaper проводили операции против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а в это время три российских истребителя якобы приблизились к ним.

Командующий СЕНТКОМ генерал-лейтенант Алексус Гринкевич считает, что самолёты будто бы нарушили некие нормы и протоколы, выпустив перед БПЛА парашютные сигнальные ракеты. Он также утверждал, что один из российских пилотов якобы расположил истребитель перед дроном и включил форсажную камеру, затруднив оператору БПЛА управление аппаратом.

Ранее в Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что российские лётчики совершают полёты исключительно в соответствии с международными правилами безопасности полётов.

Более того, 1 июля замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что за июнь беспилотники международной коалиции во главе с США в Сирии 315 раз нарушили Меморандум по безопасности полётов. По его словам, эти нарушения носят целенаправленный и систематический характер. Он подчеркнул, что по сравнению с 2022 годом их количество значительно увеличилось.