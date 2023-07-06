Вашингтон, 7 июля, 2023, 02:59 — ИА Регнум. Обвинения минобороны США в непрофессиональном поведении в сирийском небе российских лётчиков выходят за рамки приличий. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Дипломат считает, что регулярные, выходящие за рамки приличий высказывания с американской стороны лишены здравого смысла.

«Выпады касательно высокопрофессиональных действий российских военнослужащих в Сирии лишены здравого смысла. Отвлекают внимание от того факта, что сами американцы ежедневно нарушают правила безопасности полётов в сирийском небе», — прокомментировал Антонов.

При этом, посол акцентировал, что военные США, в отличие от российских, находятся в Сирии вопреки нормам международного права. Они оккупируют отдельные районы страны, прикрываясь необходимостью выполнения контртеррористических задач.

Анатолий Антонов отметил, что политика США на сирийском направлении «несёт в себе мощный деструктивный заряд».

Как сообщало ИА Регнум, центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) 6 июля заявило, что российские истребители в Сирии якобы совершили небезопасные манёвры по отношению к американским беспилотникам.

Командующий СЕНТКОМ генерал-лейтенант Алексус Гринкевич считает, что самолёты будто бы нарушили некие нормы и протоколы, выпустив перед БПЛА парашютные сигнальные ракеты. Он также утверждал, что один из российских пилотов якобы расположил истребитель перед дроном и включил форсажную камеру, затруднив оператору БПЛА управление аппаратом.

Ранее в Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что российские лётчики совершают полёты исключительно в соответствии с международными правилами безопасности полётов.

Российская сторона зафиксировала, что беспилотники международной коалиции во главе с США в Сирии 315 раз нарушили Меморандум по безопасности полётов.