AP: США ищут способы противодействия России в небе над Сирией
AP: США рассматривают военные варианты противодействия ВКС России в небе Сирии
Вашингтон, 15 июля, 2023, 11:32 — ИА Регнум. В Пентагоне озаботились возросшей, по их мнению, российской активностью в небе над Сирией и намерены с ней бороться. Сейчас в оборонном ведомстве рассматривают ряд военных вариантов. При этом, какие именно, не уточняется. Об этом 15 июля сообщило агентство Associated Press.
Как отметил представитель Пентагона, такая активность ВСК РФ, в частности, осложнила усилия коалиции по нанесению удара по лидеру группировки «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в прошлые выходные.
«Российская военная активность <…> проистекает из укрепляющегося сотрудничества и координации между Москвой, Тегераном и сирийским правительством в попытке оказать давление на США, чтобы вынудить их покинуть Сирию», — пояснил чиновник.
В США не исключили, что Россия начнёт сбивать беспилотники Reaper, поскольку, по мнению Пентагона, Москва считает, что не получит серьёзного военного ответа за такие действия. При этом в Пентагоне не верят, что российская авиация планирует сбрасывать бомбы на американские войска или сбивать пилотируемые самолёты.
Как сообщало ИА Регнум, центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) 6 июля заявило, что российские истребители в Сирии якобы совершили небезопасные манёвры по отношению к американским беспилотникам. Командующий СЕНТКОМ генерал-лейтенант Алексус Гринкевич считает, что самолёты будто бы нарушили некие нормы и протоколы, выпустив перед БПЛА парашютные сигнальные ракеты.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на эти обвинения минобороны США в непрофессиональном поведении в сирийском небе российских лётчиков заявил, что они выходят за рамки приличий и лишены здравого смысла. По его словам, таким образом США отвлекают внимание от того факта, что сами американцы ежедневно нарушают правила безопасности полётов в сирийском небе.
Дипломат напомнил, что военные США, в отличие от российских, находятся в Сирии вопреки нормам международного права.