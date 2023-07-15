Вашингтон, 15 июля, 2023, 11:32 — ИА Регнум. В Пентагоне озаботились возросшей, по их мнению, российской активностью в небе над Сирией и намерены с ней бороться. Сейчас в оборонном ведомстве рассматривают ряд военных вариантов. При этом, какие именно, не уточняется. Об этом 15 июля сообщило агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА Регнум ВКС России

Как отметил представитель Пентагона, такая активность ВСК РФ, в частности, осложнила усилия коалиции по нанесению удара по лидеру группировки «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в прошлые выходные.

«Российская военная активность <…> проистекает из укрепляющегося сотрудничества и координации между Москвой, Тегераном и сирийским правительством в попытке оказать давление на США, чтобы вынудить их покинуть Сирию», — пояснил чиновник.

В США не исключили, что Россия начнёт сбивать беспилотники Reaper, поскольку, по мнению Пентагона, Москва считает, что не получит серьёзного военного ответа за такие действия. При этом в Пентагоне не верят, что российская авиация планирует сбрасывать бомбы на американские войска или сбивать пилотируемые самолёты.

Как сообщало ИА Регнум, центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) 6 июля заявило, что российские истребители в Сирии якобы совершили небезопасные манёвры по отношению к американским беспилотникам. Командующий СЕНТКОМ генерал-лейтенант Алексус Гринкевич считает, что самолёты будто бы нарушили некие нормы и протоколы, выпустив перед БПЛА парашютные сигнальные ракеты.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на эти обвинения минобороны США в непрофессиональном поведении в сирийском небе российских лётчиков заявил, что они выходят за рамки приличий и лишены здравого смысла. По его словам, таким образом США отвлекают внимание от того факта, что сами американцы ежедневно нарушают правила безопасности полётов в сирийском небе.

Дипломат напомнил, что военные США, в отличие от российских, находятся в Сирии вопреки нормам международного права.